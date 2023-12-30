МО России: на Южнодонецком направлении пресечено восемь попыток ротации сил ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» пресекли за сутки восемь попыток ротации сил ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«За сутки пресечены восемь попыток противника провести ротации боевиков», — приводит ТАСС его слова.

Гордеев добавил, что украинские войска потеряли до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также восемь миномётных расчётов, два пикапа, а также буксируемую гаубицу М102 и танк Т-64.

Ранее старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров заявил, что российские военные остановили продвижение украинских войск, в том числе бригады «Азов»*, на Краснолиманском направлении и уничтожили шесть опорных пунктов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.