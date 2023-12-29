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Зеленский уволил главу администрации Тернопольской области Труша

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Глава администрации Тернопольской области Владимир Труш освободил занимаемую им должность. Указ о его увольнении подписал Владимир Зеленский.
Зеленский уволил главу администрации Тернопольской области Труша
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

В тексте опубликованного на сайте Зеленского документа указывается, что Труш сам подал заявление на увольнение. О причинах такого решения не сообщается.

«Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — отмечается в указе.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный отреагировал на увольнение Зеленским областных военкомов. Он назвал лишившихся работы военных профессионалами.

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