Экс-разведчик ВС США Шаффер: военные силы могут захватить власть на Украине
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В интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive он отметил, что украинцы осознают, что действия Зеленского оторваны от реальности, поэтому у военных есть шансы.
«Я не говорю, что это будет переворот, я говорю, что военные могут стать компетентной силой, которая сможет управлять страной», — добавил Шаффер.
По его словам, такому сценарию также способствует раскол между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, в том числе и по вопросу мобилизации.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский приближает на Украине неизбежность нового «майдана» из страха потерять власть.