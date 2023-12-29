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Экс-разведчик ВС США Шаффер: военные силы могут захватить власть на Украине

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Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер высказал мнение, что военнослужащие могут заполучить власть на Украине, так как правление Владимира Зеленского некомпетентно.
Экс-разведчик ВС США Шаффер: военные силы могут захватить власть на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

В интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive он отметил, что украинцы осознают, что действия Зеленского оторваны от реальности, поэтому у военных есть шансы.

«Я не говорю, что это будет переворот, я говорю, что военные могут стать компетентной силой, которая сможет управлять страной», — добавил Шаффер.

По его словам, такому сценарию также способствует раскол между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, в том числе и по вопросу мобилизации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский приближает на Украине неизбежность нового «майдана» из страха потерять власть.

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