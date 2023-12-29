RT в Telegram
Подпишись

Мэр Горловки: раненный из-за обстрела ВСУ житель Гольмовского скончался

Короткая ссылка
Мирный житель, который получил ранения в результате обстрела со стороны украинских войск посёлка Гольмовский, скончался.
Мэр Горловки: раненный из-за обстрела ВСУ житель Гольмовского скончался
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом написал мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.

«Раненный в результате обстрела посёлка Гольмовский со стороны ВФУ горловчанин скончался. Вечная память», — говорится в сообщении.

Вчера Приходько рассказал, что мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ.

В тот день украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из реактивных систем залпового огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить