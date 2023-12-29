Мэр Горловки: раненный из-за обстрела ВСУ житель Гольмовского скончался
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Об этом написал мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.
«Раненный в результате обстрела посёлка Гольмовский со стороны ВФУ горловчанин скончался. Вечная память», — говорится в сообщении.
Вчера Приходько рассказал, что мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ.
В тот день украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из реактивных систем залпового огня.