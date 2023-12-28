Мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«Обстрелом ВФУ ранена мирная горловчанка», — говорится в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке в Донецкой Народной Республике.
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