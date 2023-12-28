Мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.

РИА Новости

Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. «Обстрелом ВФУ ранена мирная горловчанка», — говорится в сообщении. Ранее ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке в Донецкой Народной Республике.