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«СТРАНА.ua»: доллар на Украине вырос до 38 гривен

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Курс украинской гривны вырос до 38 за доллар в результате девальвации на валютном межбанковском рынке.
«СТРАНА.ua»: доллар на Украине вырос до 38 гривен
  • Gettyimages.ru

«В ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны», — говорится в публикации «СТРАНА.ua».

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что девальвацию гривны стимулирует украинское правительство, которое пытается справиться с финансовыми проблемами в связи с сокращением помощи Запада.

Кроме того, по его мнению, на курс гривны влияют негативные настроения граждан в связи с обсуждением нового законопроекта о мобилизации, из-за которого растёт миграция и спрос на валюту.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами страны с целью обсуждения предоставления финансирования Киеву.

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