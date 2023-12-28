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Депутат Рады Гетманцев: госдолг Украины на конец ноября превысил $140 млрд

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Государственный долг Украины по состоянию на 30 ноября 2023 года превысил $140 млрд, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
Депутат Рады Гетманцев: госдолг Украины на конец ноября превысил $140 млрд
  • РИА Новости

По его словам, в ноябре рост госдолга Украины ускорился. Так, за месяц он увеличился на 3,3%. Прирост составил $4,5 млрд. Объясняя такое положение дел, Гетманцев сослался на три фактора.

«На прирост госдолга повлияли привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС, ссуды от Всемирного банка и размещение ОВГЗ», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в Министерстве финансов Украины сообщили, что госдолг страны на конец октября достиг рекордных $136,35 млрд.

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