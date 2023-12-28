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Призывавший воевать всю Украину чиновник предложил сделать исключение для власти

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Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, который ранее призывал всю Украину воевать, в эфире телеканала «Рада» назвал необоснованными разговоры об отправке на передовую депутатов и полицейских.
Призывавший воевать всю Украину чиновник предложил сделать исключение для власти
  • Gettyimages.ru

«Тезисы, например пусть идут воюют полицейские или пусть идут воюют депутаты, — это неправильные тезисы, на мой взгляд... То, что все вокруг плачут, кричат об этом, серьёзно мешает», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Ким заявил, что на фронт необходимо отправить не только 500 тыс. мобилизованных, а вообще всех граждан Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию 500 тыс. человек.

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