Призывавший воевать всю Украину чиновник предложил сделать исключение для власти

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, который ранее призывал всю Украину воевать, в эфире телеканала «Рада» назвал необоснованными разговоры об отправке на передовую депутатов и полицейских.

«Тезисы, например пусть идут воюют полицейские или пусть идут воюют депутаты, — это неправильные тезисы, на мой взгляд... То, что все вокруг плачут, кричат об этом, серьёзно мешает», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Ким заявил, что на фронт необходимо отправить не только 500 тыс. мобилизованных, а вообще всех граждан Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, откуда взять деньги на мобилизацию 500 тыс. человек.