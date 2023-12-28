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ВС России отразили три атаки и уничтожили танк ВСУ на Краснолиманском направлении

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Вооружённые силы России в течение суток отразили три атаки украинской армии и уничтожили танк ВСУ на Краснолиманском направлении.
ВС России отразили три атаки и уничтожили танк ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

Отмечается, что атаки были отражены в районах Червоной Дибровы и Григоровки подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

Противник потерял до 210 военных, танк, четыре БМП и три автомобиля.

Кроме того, в рамках контрбатарейной войны российские войска поразили самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика» ВСУ.

Также сообщалось, что ПВО России сбила два самолёта Су-25 ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

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