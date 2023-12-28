ПВО России сбила два самолёта Су-25 ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Средства противовоздушной обороны России в течение суток сбили два самолёта Су-25 Воздушных сил ВС Украины над территорией Запорожской и Херсонской областей.

РИА Новости

Об этом проинформировало Минобороны России в ежедневной сводке. Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 и 17 беспилотников ВСУ.