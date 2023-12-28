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ПВО России сбила два самолёта Су-25 ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

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Средства противовоздушной обороны России в течение суток сбили два самолёта Су-25 Воздушных сил ВС Украины над территорией Запорожской и Херсонской областей.
ПВО России сбила два самолёта Су-25 ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
  • РИА Новости

Об этом проинформировало Минобороны России в ежедневной сводке.

Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 и 17 беспилотников ВСУ. 

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