Марочко: авиабаза НАТО в Румынии принимает грузы для украинских войск

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что авиабаза НАТО в Румынии «Михаил Когэлничану» на регулярной основе принимает военные поставки для украинской армии.

По его словам, на территории Украины такие грузы следуют гражданскими фурами через населённые пункты Галац, Рени, а затем заходят в Измаил в Одесской области.

«По характеру груза можно говорить о поставках не только боеприпасов, но и вооружения и техники», — приводит РИА Новости слова Марочко.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российская армия нанесёт удар по иностранным базам на Украине в случае их создания.