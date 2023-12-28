Марочко: авиабаза НАТО в Румынии принимает грузы для украинских войск
- РИА Новости
По его словам, на территории Украины такие грузы следуют гражданскими фурами через населённые пункты Галац, Рени, а затем заходят в Измаил в Одесской области.
«По характеру груза можно говорить о поставках не только боеприпасов, но и вооружения и техники», — приводит РИА Новости слова Марочко.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российская армия нанесёт удар по иностранным базам на Украине в случае их создания.