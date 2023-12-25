Медведев: Россия ударит по иностранной военной базе на Украине при её появлении

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российская армия нанесёт удар по иностранным базам на Украине в случае их создания.

В Telegram он прокомментировал подготовленную Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины. Медведев отметил, что документ даёт возможность Киеву заключать договоры со странами по поставкам оружия, подготовке военных и финансировании военных программ, а также созданию военных баз.

«Когда Россия нанесёт удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?» — написал Медведев.

Кроме того, зампред назвал декларацию Евросоюза по гарантиям Украине филькиной грамотой.