Медведев: Россия ударит по иностранной военной базе на Украине при её появлении
- РИА Новости
В Telegram он прокомментировал подготовленную Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Украины. Медведев отметил, что документ даёт возможность Киеву заключать договоры со странами по поставкам оружия, подготовке военных и финансировании военных программ, а также созданию военных баз.
«Когда Россия нанесёт удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?» — написал Медведев.
Кроме того, зампред назвал декларацию Евросоюза по гарантиям Украине филькиной грамотой.