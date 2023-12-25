Медведев назвал декларацию Евросоюза по гарантиям Украине филькиной грамотой
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Медведева, «бандеровский режим» запустил новую тему создания антироссийского консенсуса в виде декларации Евросоюза по гарантиям безопасности для Киева.
Он почеркнул, что в документе нет никакой добавленной ценности.
«Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — отметил Медведев.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что шесть стран Евросоюза отказываются присоединиться к декларации по гарантиям безопасности для Украины.
Как сообщает «СТРАНА.ua», это Австрия, Польша, Венгрия, Словакия, Хорватия и Мальта.