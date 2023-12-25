Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой декларацию Европейского союза по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Медведева, «бандеровский режим» запустил новую тему создания антироссийского консенсуса в виде декларации Евросоюза по гарантиям безопасности для Киева.

Он почеркнул, что в документе нет никакой добавленной ценности.

«Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — отметил Медведев.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что шесть стран Евросоюза отказываются присоединиться к декларации по гарантиям безопасности для Украины.

Как сообщает «СТРАНА.ua», это Австрия, Польша, Венгрия, Словакия, Хорватия и Мальта.