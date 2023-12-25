RT в Telegram
Подпишись

Медведев назвал декларацию Евросоюза по гарантиям Украине филькиной грамотой

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой декларацию Европейского союза по гарантиям безопасности для Украины.
Медведев назвал декларацию Евросоюза по гарантиям Украине филькиной грамотой
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

По словам Медведева, «бандеровский режим» запустил новую тему создания антироссийского консенсуса в виде декларации Евросоюза по гарантиям безопасности для Киева.

Он почеркнул, что в документе нет никакой добавленной ценности.

«Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — отметил Медведев.

Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что шесть стран Евросоюза отказываются присоединиться к декларации по гарантиям безопасности для Украины.

Как сообщает «СТРАНА.ua», это Австрия, Польша, Венгрия, Словакия, Хорватия и Мальта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить