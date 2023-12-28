Захарова: Россия даст зеркальный ответ на ситуацию с Домами Москвы в Прибалтике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной заявила, что Россия даст зеркальный ответ на ситуацию с Домами Москвы в Прибалтике.

Бутина в ходе интервью выразила надежду на то, что Россия ответит в данной ситуации.

«Не надо надеяться, надо знать. Так и будет. Зеркально, симметрично», — ответила Захарова.

По её словам, российская сторона в межведомственном формате вырабатывает наиболее эффективные для себя способы того, как ответить.

21 декабря был осуществлён рейдерский захват Дома Москвы в Риге. Сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание, отобрали у работников средства связи. На входе установили пост охраны, а в помещениях начали описывать имущество и компьютерную технику, сообщало РИА Новости.

В январе 2022 года российские дипломаты в Литве возмутились инициативой властей Вильнюса снести недостроенный Дом Москвы в городе.