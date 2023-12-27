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Экс-глава МВД Украины: Запад превратил страну в форпост борьбы против России

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Страны Запада после распада СССР потратили много сил на то, чтобы превратить Украину в форпост борьбы против России, считает бывший глава украинского МВД Виталий Захарченко. Такое мнение он выразил на заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии».
Экс-глава МВД Украины: Запад превратил страну в форпост борьбы против России
  • Gettyimages.ru

«Анализируя те процессы, которые привели Украину к кровавому сценарию, следует понимать, что в их основе лежит политика западных стран, которые после распада Советского Союза приложили массу усилий для того, чтобы Украина стала форпостом борьбы против России, по сути, её сделали анти-Россией», — цитирует его ТАСС.

Вооружённый госпереворот на Украине в 2014 году был «тщательно спланированной спецоперацией с использованием военных сетецентрических технологий», убеждён Захарченко.

Прежде всего им руководили США, Британия, Германия и Польша, сказал выступающий.

«Также в этом сценарии была отведена определённая роль прибалтийским государствам и Грузии», — добавил он.

Как отмечал президент России Владимир Путин, после госпереворота на Украине страны Запада вели себя «по беспределу» и вынудили Москву отвечать.

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