Экс-глава МВД Украины: Запад превратил страну в форпост борьбы против России
- Gettyimages.ru
«Анализируя те процессы, которые привели Украину к кровавому сценарию, следует понимать, что в их основе лежит политика западных стран, которые после распада Советского Союза приложили массу усилий для того, чтобы Украина стала форпостом борьбы против России, по сути, её сделали анти-Россией», — цитирует его ТАСС.
Вооружённый госпереворот на Украине в 2014 году был «тщательно спланированной спецоперацией с использованием военных сетецентрических технологий», убеждён Захарченко.
Прежде всего им руководили США, Британия, Германия и Польша, сказал выступающий.
«Также в этом сценарии была отведена определённая роль прибалтийским государствам и Грузии», — добавил он.
Как отмечал президент России Владимир Путин, после госпереворота на Украине страны Запада вели себя «по беспределу» и вынудили Москву отвечать.