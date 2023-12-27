Кулеба рассказал, что на саммите в Вильнюсе его посадили вместе с членами НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвастался, что в ходе июльского саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе его посадили не на место гостя, а к рядовым членам НАТО.

Об этом он сказал в интервью «Факты ICTV».

Министр заявил, что когда представители Украины встречаются с коллегами из НАТО, то их места расположены уже не рядом с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, где обычно размещают гостей НАТО.

По словам Кулебы, его, Владимира Зеленского и министра обороны Украины теперь размещают «в алфавитном порядке там, где они будут сидеть, когда станут членами НАТО» — между представителями Турции и Великобритании.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил в интервью украинскому телеканалу «Прямой», что Запад рекомендует киевским властям не рассчитывать на членство в НАТО.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что выступит против членства Украины в НАТО из опасений начала третьей мировой войны.