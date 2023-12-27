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Пушилин: ВСУ будут меньше обстреливать Донецк после освобождения Марьинки

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Кировский и Петровский районы Донецка после освобождения Марьинки будут меньше обстреливаться ВСУ.
Пушилин: ВСУ будут меньше обстреливать Донецк после освобождения Марьинки
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Для нас в целом это очень важное событие, что Марьинка освобождена. Это позволит хоть в какой-то части, по крайней мере, нескольким районам Донецка вздохнуть», — сказал он.

Пушилин уточнил, что для Кировского и Петровского районов это возможность принять на себя меньше снарядов ВС Украины, которые прилетали девять лет со стороны Марьинки.

Это был один из самых укреплённых пунктов ВСУ, и это накладывало отпечаток на всё, добавил глава ДНР.

Пушилин также отметил, что решение о восстановлении Марьинки будет приниматься позже, но с высокой долей вероятности оно будет положительным.

Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.

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