Пушилин заявил, что, скорее всего, Марьинку восстановят
- РИА Новости
«По восстановлению примем решение чуть позже. С большой долей вероятности это решение будет положительное», — цитирует его РИА Новости.
По словам главы республики, само освобождение населённого пункта в ДНР приняли «крайне положительно».
Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.
Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.
Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в ходе брифинга признал, что город Марьинка в ДНР перешёл под контроль Вооружённых сил России.