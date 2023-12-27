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Пушилин заявил, что, скорее всего, Марьинку восстановят

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Решение о восстановлении Марьинки будет приниматься позже, но с высокой долей вероятности оно будет положительным, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что, скорее всего, Марьинку восстановят
  • РИА Новости

«По восстановлению примем решение чуть позже. С большой долей вероятности это решение будет положительное», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы республики, само освобождение населённого пункта в ДНР приняли «крайне положительно».

Вечером 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.

Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в ходе брифинга признал, что город Марьинка в ДНР перешёл под контроль Вооружённых сил России.

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