Штурмовики 20-й мотострелковой дивизии ВС России взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Юг».

В материале сказано, что российские военные вели наступление при интенсивном обстреле. Они смогли вплотную подойти к опорному пункту ВСУ, где были четверо украинских военных.

«(Российские штурмовики. — RT) смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен», — говорится в сообщении.

При этом военнослужащие ВС России захватили крупный арсенал западного вооружения, в который входило десять противотанковых ракетных комплексов NLAW и пять ПТРК Javelin.

Ранее расчёты САУ «Акация» группировки войск «Центр» ВС России уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении.

Кроме того, расчёты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» ВС России уничтожили замаскированные взводные опорные пункты на Купянском направлении.