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Юристы сообщили о проблемах беженцев из Харьковской области из-за их статуса

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Беженцы из Харьковской области, прибывшие в Россию, столкнулись с проблемами из-за разницы их статуса и статуса людей, приехавших из новых регионов страны. Об этом РБК рассказали юристы благотворительных фондов.
Юристы сообщили о проблемах беженцев из Харьковской области из-за их статуса
  • Gettyimages.ru
  • © Zheka-Boss

Так, изданию сообщили, что беженцы из Харьковской области не подпадают под специальные указы и льготы, которые предусмотрены для людей, живших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Проблема касается в том числе получения маткапитала, который с 1 января будет выдаваться только людям, имеющим российское гражданство на момент рождения ребёнка, исключения сделаны для жителей четырёх новых регионов.

Семьи, приехавшие в Россию с детьми, которые родились на Украине, а потом были приняты в гражданство Российской Федерации, уже не будут иметь право на материнский капитал, рассказал изданию юрист фонда помощи беженцам «Дом с маяком» Владимир Артюшенко. Также есть разница при назначении единого пособия, отметил он.

Кроме того, в новых регионах есть программы компенсации за повреждённое жильё, однако пострадавшие от боевых действий жители украинских регионов на подобные выплаты рассчитывать не могут, напоминает издание.

Как ранее сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, почти 3 млн беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года, вернулись в новые российские регионы.

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