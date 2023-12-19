Шойгу сообщил, что почти 3 млн беженцев вернулись в новые регионы России

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что почти 3 млн беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года, вернулись в новые российские регионы.

Об этом он сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

«В новые регионы Российской Федерации вернулись почти 3 млн беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года», — констатировал он.

Шойгу добавил, что власти восстановили железнодорожное движение с Донбассом, а сухопутный коридор с Крымом действует уже на протяжении более одного года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пассажиропоток в Крым уверенно растёт, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами.