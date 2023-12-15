Путин заявил об уверенном росте пассажиропотока в Крым
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Об этом глава государства сказал в ходе выступления на съезде железнодорожников.
«Уверенно растёт и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии», — подчеркнул он.
Российский лидер добавил, что российские железные дороги надёжно обеспечивают военные перевозки, поставки сырья и комплектующих на оборонные предприятия.
Ранее Владимир Путин заявил, что внутренний туризм в России в настоящий момент развивается большими и хорошими темпами.