Путин заявил об уверенном росте пассажиропотока в Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что пассажиропоток в Крым уверенно растёт, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами.

Об этом глава государства сказал в ходе выступления на съезде железнодорожников.

«Уверенно растёт и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии», — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что российские железные дороги надёжно обеспечивают военные перевозки, поставки сырья и комплектующих на оборонные предприятия.

Ранее Владимир Путин заявил, что внутренний туризм в России в настоящий момент развивается большими и хорошими темпами.