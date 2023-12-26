Гладков: ВСУ обстреляли сёла Дроновка и Рождественка в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало сразу несколько населённых пунктов в Грайворонском городском округе», — заявил Гладков.
По его словам, никто не пострадал.
В Дроновке осколком снаряда повредило крышу в частном доме. В Рождественке в двух домовладениях выбило окна, также там повреждена линия электроснабжения.
Ранее сообщалось, что два жителя Белгородской области пострадали из-за миномётного обстрела ВСУ.