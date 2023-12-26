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Гладков: ВСУ обстреляли сёла Дроновка и Рождественка в Белгородской области

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Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли сёла Дроновка и Рождественка в Белгородской области.
Гладков: ВСУ обстреляли сёла Дроновка и Рождественка в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало сразу несколько населённых пунктов в Грайворонском городском округе», — заявил Гладков.

По его словам, никто не пострадал.

В Дроновке осколком снаряда повредило крышу в частном доме. В Рождественке в двух домовладениях выбило окна, также там повреждена линия электроснабжения.

Ранее сообщалось, что два жителя Белгородской области пострадали из-за миномётного обстрела ВСУ.

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