Гладков: ВСУ обстреляли сёла Дроновка и Рождественка в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли сёла Дроновка и Рождественка в Белгородской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало сразу несколько населённых пунктов в Грайворонском городском округе», — заявил Гладков.

По его словам, никто не пострадал.

В Дроновке осколком снаряда повредило крышу в частном доме. В Рождественке в двух домовладениях выбило окна, также там повреждена линия электроснабжения.

Ранее сообщалось, что два жителя Белгородской области пострадали из-за миномётного обстрела ВСУ.