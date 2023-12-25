Два жителя Белгородской области пострадали из-за миномётного обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два жителя окраины хутора Марьино Шебекинского городского округа пострадали в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ.

В своём Telegram-канале он рассказал, что у мужчин зафиксированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

«Оперативно были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал губернатор.

По словам Гладкова, состояние мужчин оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ.