RT в Telegram
Подпишись

Do Rzeczy: Украина в шаге от краха

Короткая ссылка
Польский эксперт Яцек Бартосяк заявил, что Украина выживает только благодаря внешней поддержке в виде кредитов и займов.
Do Rzeczy: Украина в шаге от краха
  • AP
  • © Libkos

По его словам, это не сулит ничего хорошего Украине. Её ждёт внутренний распад, масштабная безработица и демографический кризис, пишет Do Rzeczy.

«Я полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства. Я ожидаю либо продолжения войны, либо прекращения огня на неблагоприятных для Украины условиях», — заявил Бартосяк.

По его мнению, Россия постепенно будет добиваться всё больших преимуществ в ходе конфликта. 

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить