Do Rzeczy: Украина в шаге от краха
- AP
- © Libkos
По его словам, это не сулит ничего хорошего Украине. Её ждёт внутренний распад, масштабная безработица и демографический кризис, пишет Do Rzeczy.
«Я полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства. Я ожидаю либо продолжения войны, либо прекращения огня на неблагоприятных для Украины условиях», — заявил Бартосяк.
По его мнению, Россия постепенно будет добиваться всё больших преимуществ в ходе конфликта.
Подробнее — в материале ИноТВ.