Польский эксперт Яцек Бартосяк заявил, что Украина выживает только благодаря внешней поддержке в виде кредитов и займов.

По его словам, это не сулит ничего хорошего Украине. Её ждёт внутренний распад, масштабная безработица и демографический кризис, пишет Do Rzeczy.

«Я полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства. Я ожидаю либо продолжения войны, либо прекращения огня на неблагоприятных для Украины условиях», — заявил Бартосяк.

По его мнению, Россия постепенно будет добиваться всё больших преимуществ в ходе конфликта.

Подробнее — в материале ИноТВ.