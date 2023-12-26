На Украине разоблачили 220 групп, помогавших уклонистам бежать за границу

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) заявила в своих соцсетях, что ведомство разоблачило 220 групп, которые помогали украинцам бежать за границу, чтобы избежать отправки на фронт.

«С начала этого года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые специализировались на трансфере украинских мужчин за границу», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что на Украине было организовано более 1,6 тыс. уголовных производств на основе сообщений от оперативно-разыскных подразделений ГПСУ.

Украинские пограничник добавили, что большинство случаев незаконного перехода границы происходит вне установленных пунктов пропуска.

Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил мобилизации.