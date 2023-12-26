На Украине разоблачили 220 групп, помогавших уклонистам бежать за границу
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«С начала этого года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые специализировались на трансфере украинских мужчин за границу», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что на Украине было организовано более 1,6 тыс. уголовных производств на основе сообщений от оперативно-разыскных подразделений ГПСУ.
Украинские пограничник добавили, что большинство случаев незаконного перехода границы происходит вне установленных пунктов пропуска.
Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил мобилизации.