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На Украине разоблачили 220 групп, помогавших уклонистам бежать за границу

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Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) заявила в своих соцсетях, что ведомство разоблачило 220 групп, которые помогали украинцам бежать за границу, чтобы избежать отправки на фронт.
На Украине разоблачили 220 групп, помогавших уклонистам бежать за границу
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«С начала этого года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые специализировались на трансфере украинских мужчин за границу», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что на Украине было организовано более 1,6 тыс. уголовных производств на основе сообщений от оперативно-разыскных подразделений ГПСУ.

Украинские пограничник добавили, что большинство случаев незаконного перехода границы происходит вне установленных пунктов пропуска. 

Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил мобилизации.

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