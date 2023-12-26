Шойгу назвал поддержку семей погибших и участников СВО приоритетом для МО

Поддержка участников СВО, а также семей погибших бойцов остаётся приоритетом Минобороны России.

Об этом заявил на итоговом тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Всесторонняя поддержка родных погибших, а также социальная защита всех участников специальной операции и членов их семей была и остаётся в числе наших приоритетов», — заявил он.

Ранее Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу российского военного Романа Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате».

При зачистке Марьинки было найдено последнее послание Романа, в котором он написал: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате». Рядом было девять тел — по предварительным данным, российская штурмовая группа попала в засаду и окружение.