Уроженцу Бурятии, под командованием которого пленили 11 морпехов ВСУ, вручили орден Мужества
- РИА Новости
Об этом информирует полномочное представительство Бурятии при президенте России в Москве.
«Вчера нашему земляку Золто Арсаланову в Центральном военном клиническом госпитале вручили орден Мужества», — цитирует сообщение РИА Новости.
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что Арсаланов является уроженцем Мухоршибирского района. После окончания военного училища он был направлен в Мурманск для прохождения службы в морской пехоте Северного флота.
Ранее сообщалось, что бой, в ходе которого российские военнослужащие взяли в плен 11 морпехов Вооружённых сил Украины, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжёлым.