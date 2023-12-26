Уроженцу Бурятии, под командованием которого пленили 11 морпехов ВСУ, вручили орден Мужества

Уроженцу Бурятии Золто Арсаланову, под командованием которого российские военные в ноябре пленили 11 морпехов украинской армии, вручили орден Мужества.

Об этом информирует полномочное представительство Бурятии при президенте России в Москве.

«Вчера нашему земляку Золто Арсаланову в Центральном военном клиническом госпитале вручили орден Мужества», — цитирует сообщение РИА Новости.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что Арсаланов является уроженцем Мухоршибирского района. После окончания военного училища он был направлен в Мурманск для прохождения службы в морской пехоте Северного флота.

Ранее сообщалось, что бой, в ходе которого российские военнослужащие взяли в плен 11 морпехов Вооружённых сил Украины, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжёлым.