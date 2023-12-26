МО: большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии
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«Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооружённых сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск», — говорится в заявлении.
Вместе с этим отмечается, что в ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолёта тактической авиации противника Су-24 в районе населённого пункта Жовтень, осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии. Позднее он указал, что один человек погиб и ещё двое ранены при атаке украинских военных.