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МО: большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии

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В Минобороны России заявили, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии этой ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет.
МО: большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Сегодня ночью в ходе отражения удара Вооружённых сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что в ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолёта тактической авиации противника Су-24 в районе населённого пункта Жовтень, осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии. Позднее он указал, что один человек погиб и ещё двое ранены при атаке украинских военных.

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