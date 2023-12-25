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Майор Трошин признался, что звонок Путина для него — большая честь

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Участвовавший в освобождении Марьинки в ДНР и получивший за проявленную доблесть внеочередное звание майора комбат Александр Трошин признался, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для него — это большая честь.
Майор Трошин признался, что звонок Путина для него — большая честь
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Как отметил Трошин в эфире Первого канала, после того, как он вышел из Марьинки, его отвезли к командующему. Затем у Трошина состоялся разговор с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.

После этого Трошину сообщили, что с ним хочет связаться по телефону верховный главнокомандующий. Как признался сам комбат, это стало для него неожиданностью.

«Я был удивлён сильно, то есть для меня это большая честь», — цитирует Трошина РИА Новости.

Ранее о планах главы государства созвониться с участником боёв за Марьинку комбатом Трошиным сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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