Майор Трошин признался, что звонок Путина для него — большая честь
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Как отметил Трошин в эфире Первого канала, после того, как он вышел из Марьинки, его отвезли к командующему. Затем у Трошина состоялся разговор с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.
После этого Трошину сообщили, что с ним хочет связаться по телефону верховный главнокомандующий. Как признался сам комбат, это стало для него неожиданностью.
«Я был удивлён сильно, то есть для меня это большая честь», — цитирует Трошина РИА Новости.
Ранее о планах главы государства созвониться с участником боёв за Марьинку комбатом Трошиным сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.