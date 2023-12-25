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Военкор Жданов: ВС России начали штурмовать позиции ВСУ за пределами Марьинки

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Войска России уже начали штурмовать посадки и опорные пункты ВСУ за пределами освобождённой Марьинки в ДНР, сообщил военкор RT Игорь Жданов.
Военкор Жданов: ВС России начали штурмовать позиции ВСУ за пределами Марьинки
  • РИА Новости

Сам город практически неузнаваем — он является примером наиболее страшных разрушений после ожесточённых боёв, что видно по кадрам, которые снял Жданов.

Сейчас Марьинка ещё небезопасна, потому что активность при свете дня привлекает внимание украинских FPV-дронов, патрулирующих небо, отмечает он.

Вечером 25 декабря Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

Освобождение Марьинки ослабляет оборону украинской армии и даёт российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям, констатировал он.

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