Военкор Жданов: ВС России начали штурмовать позиции ВСУ за пределами Марьинки

Войска России уже начали штурмовать посадки и опорные пункты ВСУ за пределами освобождённой Марьинки в ДНР, сообщил военкор RT Игорь Жданов.

Сам город практически неузнаваем — он является примером наиболее страшных разрушений после ожесточённых боёв, что видно по кадрам, которые снял Жданов.

Сейчас Марьинка ещё небезопасна, потому что активность при свете дня привлекает внимание украинских FPV-дронов, патрулирующих небо, отмечает он.

Вечером 25 декабря Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

Освобождение Марьинки ослабляет оборону украинской армии и даёт российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям, констатировал он.