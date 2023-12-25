Военкор Жданов показал, как выглядит Марьинка после боёв с ВСУ

Военкор RT Игорь Жданов показал видео из «израненной и искалеченной» Марьинки, об освобождении которой 25 декабря сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Работаем в освобождённом городе со 150-й дивизией — той самой, которую Сергей Шойгу отметил на встрече с главнокомандующим. Огромный вклад внесла и 5-я бригада, соседи 150-й. Скоро — подробности освобождения в моём большом репортаже непосредственно из Марьинки», — сказал Жданов.

Вечером 25 декабря Шойгу объявил, что российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Как отметил министр, армия России существенно отодвинула артиллерию войск Украины от Донецка.

Освобождение Марьинки ослабляет оборону украинской армии и даёт российским войскам дополнительные возможности по дальнейшим действиям, констатировал он.