Российские спецназовцы взяли опорный пункт в тылу ВСУ

Российские бойцы из отряда специального назначения Южной группировки войск захватили опорный пункт в тылу ВСУ на Артёмовском направлении, взяв при этом в плен одного украинского военного.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, заняв позиции в тылу врага, российские бойцы вели наблюдение за блиндажом ВСУ. Когда украинские военные обозначили своё присутствие, российская артиллерия нанесла удар по ним, а после был совершён внезапный налёт на позицию.

«Достаточно продуктивный день сегодня прошёл, разведчики тоже сегодня отработали, одну позицию также у противника отбили, в результате чего одного человека взяли в плен», — рассказал командир отряда с позывным Сибирь.

Уточняется, что вместе с этим российская группа разведчиков с помощью дрона выявила сеть блиндажей ВСУ, а вместе с ней огневую пулеметную точку, которые потом были атакованы системой сброса боеприпасов, миномётами и FPV-дронами.

Ранее Вооружённые силы России взяли в плен троих военнослужащих украинской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области.