Российские десантники взяли в плен четырёх солдат ВСУ при штурме у Вербового
«Штурмовые группы ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами», — говорится в сообщении ведомства.
В плен взяли четверо солдат ВСУ. В Минобороны отметили, что контроль движения пленённых военных противника осуществлялся двумя квадрокоптерами. Один указывал украинским солдатам дорогу, другой нёс боевую нагрузку в виде гранат ВОГ-25.
Ранее Вооружённые силы России взяли в плен троих военнослужащих украинской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Военная хроника сообщила, что подразделения российских войск взяли большое количество украинских военнопленных на опорниках около Ивановского (Красного).