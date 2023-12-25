Бойцы ВДВ взяли в плен четырёх украинских солдат при штурме опорного пункта ВСУ у села Вербовое, заявили в Минобороны России.

«Штурмовые группы ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами», — говорится в сообщении ведомства.

В плен взяли четверо солдат ВСУ. В Минобороны отметили, что контроль движения пленённых военных противника осуществлялся двумя квадрокоптерами. Один указывал украинским солдатам дорогу, другой нёс боевую нагрузку в виде гранат ВОГ-25.

Ранее Вооружённые силы России взяли в плен троих военнослужащих украинской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Военная хроника сообщила, что подразделения российских войск взяли большое количество украинских военнопленных на опорниках около Ивановского (Красного).