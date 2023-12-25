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ВС России «Градами» уничтожили скопление техники ВСУ в Серебрянском лесничестве

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Российские артиллеристы из «Градов» уничтожили технику ВСУ и скопление живой силы противника в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении.

«Расчёты РСЗО... уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО», — говорится в заявлении ведомства.

По словам командира боевой машины с позывным Росич, за два дня работы российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ.

Также сообщалось, что бойцы ВДВ взяли в плен четырёх украинских солдат при штурме опорного пункта ВСУ у села Вербовое.

Ранее Вооружённые силы России взяли в плен троих военнослужащих украинской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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