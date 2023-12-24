Четверо жителей Горловки пострадали в результате обстрела ТЦ со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.
«Ранен мирный горловчанин, в момент обстрела со стороны ВФУ находившийся около ТЦ «Галактика», — написал Приходько в Telegram.
Позднее он уточнил, что число пострадавших возросло до четырёх.
Ранее стало известно, что город Пологи в Запорожской области в воскресенье, 24 декабря, дважды подвергся обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В ходе повторного ракетного удара трое мирных жителей получили ранения.