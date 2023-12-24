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Четверо жителей Горловки пострадали в результате обстрела ТЦ со стороны ВСУ

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ВСУ нанесли удар по торговому центру в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР).
Четверо жителей Горловки пострадали в результате обстрела ТЦ со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

«Ранен мирный горловчанин, в момент обстрела со стороны ВФУ находившийся около ТЦ «Галактика», — написал Приходько в Telegram.

Позднее он уточнил, что число пострадавших возросло до четырёх.

Ранее стало известно, что город Пологи в Запорожской области в воскресенье, 24 декабря, дважды подвергся обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В ходе повторного ракетного удара трое мирных жителей получили ранения.

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