Четверо жителей Горловки пострадали в результате обстрела ТЦ со стороны ВСУ

ВСУ нанесли удар по торговому центру в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

«Ранен мирный горловчанин, в момент обстрела со стороны ВФУ находившийся около ТЦ «Галактика», — написал Приходько в Telegram.

Позднее он уточнил, что число пострадавших возросло до четырёх.

Ранее стало известно, что город Пологи в Запорожской области в воскресенье, 24 декабря, дважды подвергся обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В ходе повторного ракетного удара трое мирных жителей получили ранения.