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Три человека получили ранения при обстреле города Пологи со стороны ВСУ

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Город Пологи в Запорожской области в воскресенье, 24 декабря, дважды подвергся обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. В ходе повторного ракетного удара трое мирных жителей получили ранения.
Три человека получили ранения при обстреле города Пологи со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, первый удар был нанесён в 09:20 по Москве, второй — в 13:45. Итогом утреннего обстрела стало повреждение трёх многоквартирных домов, а также ЛЭП.

«Ранения получили три человека: двое работников РЭС, проводивших восстановительные работы, и жительница одного из повреждённых домов», — отметили в оперативных службах.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ Брянской области ранение получил один мирный житель.

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