Три человека получили ранения при обстреле города Пологи со стороны ВСУ
- РИА Новости
Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, первый удар был нанесён в 09:20 по Москве, второй — в 13:45. Итогом утреннего обстрела стало повреждение трёх многоквартирных домов, а также ЛЭП.
«Ранения получили три человека: двое работников РЭС, проводивших восстановительные работы, и жительница одного из повреждённых домов», — отметили в оперативных службах.
Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ Брянской области ранение получил один мирный житель.