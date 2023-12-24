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Один человек пострадал в результате обстрела Брянской области ВСУ

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один человек пострадал в результате обстрела украинскими властями села Зерново.
Один человек пострадал в результате обстрела Брянской области ВСУ
  • РИА Новости

Как он написал в Telegram, по населённому пункту военные ВСУ произвели миномётный обстрел. Также они открывали огонь из танка.

«Ранен местный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил глава региона.

Уточняется, что частично разрушена хозпостройка, нарушено энергоснабжение. 

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ села Сопычи Брянской области получил ранения мирный житель.

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