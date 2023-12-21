Двух человек госпитализировали после обстрела села Чаусы Брянской области

Два человека госпитализированы в результате обстрела украинскими военными села Чаусы Брянской области.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«По уточнённым данным, ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу», — написал он в Telegram.

Также в результате атаки ВСУ погибли и получили ранения животные стада сельхозпредприятия.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ села Сопычи Брянской области получил ранения мирный житель.

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.