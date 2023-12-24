Путин удивился просьбе Героя России вместо отпуска предоставить его отряду танк
- Gettyimages.ru
Журналист Павел Зарубин опубликовал видео в своём Telegram-канале.
По словам президента, военнослужащий не попросил для себя «ни денег, ни путевку».
«Танк попросил!» — отметил Путин.
Глава государства также восхитился Харченко, который попросил поощрить и его командира, а также других бойцов.
Путин назвал бойца настоящим мужчиной, который не забывает про сослуживцев, и отметил, что подобное поведение, вероятно, характерно только для российских военных.