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Путин удивился просьбе Героя России вместо отпуска предоставить его отряду танк

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Российский лидер Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими — Героями России рассказал о просьбе российского танкиста Николая Харченко предоставить его отряду танк.
Путин удивился просьбе Героя России вместо отпуска предоставить его отряду танк
  • Gettyimages.ru

Журналист Павел Зарубин опубликовал видео в своём Telegram-канале.

По словам президента, военнослужащий не попросил для себя «ни денег, ни путевку».

«Танк попросил!» — отметил Путин.

Глава государства также восхитился Харченко, который попросил поощрить и его командира, а также других бойцов.

Путин назвал бойца настоящим мужчиной, который не забывает про сослуживцев, и отметил, что подобное поведение, вероятно, характерно только для российских военных.

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