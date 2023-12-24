DW: в ВС Украины не понимают, как мобилизовать ещё 500 тысяч человек

Генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко сообщил, что в ВСУ не понимают, как в рамках плана киевских властей мобилизовать ещё 500 тыс. человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle*.

По словам Марченко, добровольцы, которые хотели пойти в ряды ВС Украины, закончились.

«Сказать точно, когда это (мобилизация ещё 500 тыс. человек. — RT) будет и как качественно, сложно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент, как на украинском рынке женщины отбили мужчину у военкомов.

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