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DW: в ВС Украины не понимают, как мобилизовать ещё 500 тысяч человек

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Генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко сообщил, что в ВСУ не понимают, как в рамках плана киевских властей мобилизовать ещё 500 тыс. человек.
DW: в ВС Украины не понимают, как мобилизовать ещё 500 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Deutsche Welle*.

По словам Марченко, добровольцы, которые хотели пойти в ряды ВС Украины, закончились.

«Сказать точно, когда это (мобилизация ещё 500 тыс. человек. — RT) будет и как качественно, сложно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент, как на украинском рынке женщины отбили мужчину у военкомов.

Советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак сообщил, что на территории всех городов Украины в конце декабря установят блокпосты для раздачи повесток.

* Deutsche Welle включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.

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