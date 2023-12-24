Гладков: ВС Украины за сутки обстреляли Белгородскую область около 60 раз
- РИА Новости
Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, ВСУ обстреляли шесть приграничных муниципалитетов, в общем выпустив 57 снарядов, в том числе сброшенный с БПЛА осколочный боеприпас.
Больше всего обстрелам подверглись Белгородский и Волоконовский районы.
23 декабря Гладков сообщил, что трое рабочих пострадали в результате атаки дрона-камикадзе на мост в Грайворонском городском округе.
Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что Вооружённые силы Украины выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня по населённому пункту Горловка.