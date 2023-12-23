Гладков: трое рабочих пострадали при атаке дрона в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трёх рабочих», — говорится в сообщении.
Всех пострадавших госпитализировали.
Гладков уточнил, что один из мужчин находится в тяжёлом состоянии, двое других получили ранения средней степени тяжести.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что житель села Алексеевка Глушковского района погиб из-за попадания украинского снаряда в дом.