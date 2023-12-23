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Гладков: трое рабочих пострадали при атаке дрона в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что трое рабочих пострадали в результате атаки дрона-камикадзе на мост в Грайворонском городском округе.
Гладков: трое рабочих пострадали при атаке дрона в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трёх рабочих», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали.

Гладков уточнил, что один из мужчин находится в тяжёлом состоянии, двое других получили ранения средней степени тяжести.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что житель села Алексеевка Глушковского района погиб из-за попадания украинского снаряда в дом.

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