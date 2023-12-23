Старовойт: мирный житель Курской области погиб в результате обстрела ВСУ
- РИА Новости
В своём Telegram он подчеркнул, что ВСУ сегодня несколько раз обстреливали населённый пункт, было зафиксировано порядка 40 прилётов.
По словам губернатора, из-за ударов пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания, а также повреждена линия электропередачи.
«Восстановительные работы начнутся после того, как будет безопасно. Обязательно окажем помощь в ремонте повреждённого имущества», — добавил Старовойт.
Ранее сообщалось, что житель Горловки в ДНР получил ранения из-за обстрела со стороны украинской армии.