Старовойт: мирный житель Курской области погиб в результате обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что житель села Алексеевка Глушковского района погиб из-за попадания украинского снаряда в дом.

В своём Telegram он подчеркнул, что ВСУ сегодня несколько раз обстреливали населённый пункт, было зафиксировано порядка 40 прилётов.

По словам губернатора, из-за ударов пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания, а также повреждена линия электропередачи.

«Восстановительные работы начнутся после того, как будет безопасно. Обязательно окажем помощь в ремонте повреждённого имущества», — добавил Старовойт.

Ранее сообщалось, что житель Горловки в ДНР получил ранения из-за обстрела со стороны украинской армии.