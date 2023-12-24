RT в Telegram
Подпишись

Один мирный житель в Херсонской области ранен при обстреле со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Один мирный житель получил ранения средней степени тяжести при обстреле украинскими войсками села Каланчак в Херсонской области.
Один мирный житель в Херсонской области ранен при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В результате обстрела войсками киевского режима населённого пункта Каланчак в Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести», — рассказал собеседник.

Уточняется, что всего за день в Херсонской области был зафиксирован 91 обстрел со стороны ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в российском регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 11 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить