Один мирный житель в Херсонской области ранен при обстреле со стороны ВСУ

Один мирный житель получил ранения средней степени тяжести при обстреле украинскими войсками села Каланчак в Херсонской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В результате обстрела войсками киевского режима населённого пункта Каланчак в Херсонской области один мирный житель получил ранения средней степени тяжести», — рассказал собеседник.

Уточняется, что всего за день в Херсонской области был зафиксирован 91 обстрел со стороны ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в российском регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 11 человек.