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IFQ: Залужный и Зеленский ведут «политическую войну» на Украине

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Главком ВСУ Валерий Залужный представляет собой серьёзный вызов для Владимира Зеленского в случае, если в стране пройдут выборы, пишет IL Fatto Quotidiano.
IFQ: Залужный и Зеленский ведут «политическую войну» на Украине
  • globallookpress.com

«Зеленский знает, что если Залужного отстранить от командования и пустить на политическую арену, то он будет практически непобедим», — считают итальянские журналисты.

Газета отмечает, что между Зеленским и Залужным идёт «политическая война».

«Зеленский всё больше с головой бросается в военное дело, вплоть до создания параллельных каналов связи с командирами в обход самого Залужного», — отмечают авторы.

Как ранее писала «СТРАНА.ua», ситуация с обнаружением прослушивающего устройства в кабинете Залужного приведёт к ещё более открытому противостоянию военачальника с Зеленским.

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