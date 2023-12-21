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«СТРАНА.ua»: ситуация с прослушкой усилит противостояние Залужного и Зеленского

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Ситуация с обнаружением прослушивающего устройства в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного приведёт к ещё более открытому противостоянию военачальника с Владимиром Зеленским. Об этом сообщили аналитики в статье для издания «СТРАНА.ua».

По словам украинского политолога Константина Бондаренко, в офисе президента Украины отрицают причастность к установке прослушки.

«А осадочек остался. Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено», — сказал он.

Как отметил аналитик Вадим Карасёв, конфликт будет прорываться наружу нечасто.

«Но мы видим, что этот «котёл» начинает закипать», — подчеркнул он.

Ранее Залужный сообщил, что расценивает как «войну» установление прослушки в его рабочих кабинетах.

По словам бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Ягуна, прослушка, которая была найдена в кабинете главкома ВСУ, является провокацией.

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