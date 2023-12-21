«СТРАНА.ua»: ситуация с прослушкой усилит противостояние Залужного и Зеленского
По словам украинского политолога Константина Бондаренко, в офисе президента Украины отрицают причастность к установке прослушки.
«А осадочек остался. Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено», — сказал он.
Как отметил аналитик Вадим Карасёв, конфликт будет прорываться наружу нечасто.
«Но мы видим, что этот «котёл» начинает закипать», — подчеркнул он.
Ранее Залужный сообщил, что расценивает как «войну» установление прослушки в его рабочих кабинетах.
По словам бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Ягуна, прослушка, которая была найдена в кабинете главкома ВСУ, является провокацией.