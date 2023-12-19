RT в Telegram
Подпишись

Экс-генерал СБУ назвал провокацией прослушку, найденную в кабинете Залужного

Короткая ссылка
Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун заявил, что прослушка, которая была найдена в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного, является провокацией.
Экс-генерал СБУ назвал провокацией прослушку, найденную в кабинете Залужного
  • РИА Новости

По его словам, обнаруженное устройство оказалось ненастоящим, так как в нём не было средств записи и элементов питания, передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».

«То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи», — добавил Ягун.

Он сообщил, что во время совещаний Залужного в помещениях присутствует аппаратура, которая блокирует записывающие устройства, а кабинеты проверяются регулярно.

Ранее Залужный сообщил, что расценивает как «войну» установление прослушки в его рабочих кабинетах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить