Экс-генерал СБУ назвал провокацией прослушку, найденную в кабинете Залужного

Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Ягун заявил, что прослушка, которая была найдена в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного, является провокацией.

По его словам, обнаруженное устройство оказалось ненастоящим, так как в нём не было средств записи и элементов питания, передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».

«То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи», — добавил Ягун.

Он сообщил, что во время совещаний Залужного в помещениях присутствует аппаратура, которая блокирует записывающие устройства, а кабинеты проверяются регулярно.

Ранее Залужный сообщил, что расценивает как «войну» установление прослушки в его рабочих кабинетах.