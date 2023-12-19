Экс-генерал СБУ назвал провокацией прослушку, найденную в кабинете Залужного
- РИА Новости
По его словам, обнаруженное устройство оказалось ненастоящим, так как в нём не было средств записи и элементов питания, передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».
«То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи», — добавил Ягун.
Он сообщил, что во время совещаний Залужного в помещениях присутствует аппаратура, которая блокирует записывающие устройства, а кабинеты проверяются регулярно.
Ранее Залужный сообщил, что расценивает как «войну» установление прослушки в его рабочих кабинетах.