Десять украинских волонтёров выехали за границу за гумпомощью и не вернулись

Десять украинских волонтёров выехали за границу за гуманитарной помощью для подконтрольной Киеву части Херсонской области, однако назад так и не вернулись. Об этом сообщил назначенный украинскими властями чиновник Александр Прокудин.

Он рассказал, что согласовал пересечение волонтёрами границы, после чего они привезли обещанную гуманитарную помощь. Однако во второй раз всё пошло по иному сценарию.

«Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад на Украину. Речь идёт о десяти лицах», — отметил Прокудин в видеообращении, кадрами которого поделился в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось о телеведущем, который не вернулся на Украину по окончании саммита ЕС в Брюсселе.