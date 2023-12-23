Десять украинских волонтёров выехали за границу за гумпомощью и не вернулись
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Он рассказал, что согласовал пересечение волонтёрами границы, после чего они привезли обещанную гуманитарную помощь. Однако во второй раз всё пошло по иному сценарию.
«Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад на Украину. Речь идёт о десяти лицах», — отметил Прокудин в видеообращении, кадрами которого поделился в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось о телеведущем, который не вернулся на Украину по окончании саммита ЕС в Брюсселе.