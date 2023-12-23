Военкор RT показал работу разведчиков ВС России на позициях у посёлка Пески
- РИА Новости
Военнослужащие активно работают по ночам, когда солдаты ВСУ после дневных «пряток» выходят из укрытий и проводят ротацию.
«Они сейчас ночью, как слышат, что летит «птичка» (очень слышно, что она гружёная, летаем низко), очень быстро бегут в укрытия. Даже по льду быстро бегают они. Но тем не менее результат есть», — поделился один из военных.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Южной группировки войск взяли опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска.