Военкор RT показал работу разведчиков ВС России на позициях у посёлка Пески

Военный корреспондент RT Филипп Прокудин опубликовал видео боевой работы бойцов взвода БПЛА-разведки 9-й бригады Вооружённых сил России, которые круглосуточно ищут позиции украинских войск и наносят по ним удары с дронов в районе посёлка Пески в ДНР.

Военнослужащие активно работают по ночам, когда солдаты ВСУ после дневных «пряток» выходят из укрытий и проводят ротацию.

«Они сейчас ночью, как слышат, что летит «птичка» (очень слышно, что она гружёная, летаем низко), очень быстро бегут в укрытия. Даже по льду быстро бегают они. Но тем не менее результат есть», — поделился один из военных.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Южной группировки войск взяли опорный пункт ВСУ в районе Артёмовска.